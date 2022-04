Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 24-Jähriger sperrt sich gegen Blutprobe/Geld aus Kasse entwendet

Iserlohn (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schulstraße am Mittwochabend, gegen 20:40 Uhr, ergaben sich bei einem 24-Jährigen Fahrer eines Opel Corsa für die kontrollierenden Beamten Hinweise auf den Konsum von Drogen. Zur Durchführung einer Blutprobe sollte er in der Folge zur Polizeiwache gebracht werden. Dagegen weigerte er sich. Nachdem es den Polizisten gelang dem Mann Handfesseln anzulegen, sperrte er sich vehement gegen das Einsteigen in den Streifenwagen. Er stieß sich immer wieder vom Fahrzeug ab. Zudem trat er in Richtung eines bereits im Fahrzeug befindlichen Polizisten. Letztlich gelang es den Beamten den 24-Jährigen unter großer Kraftanstrengung zur Wache zu bringen. Dort wurde ihm, trotz erneutem Sperren, eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (schl)

Zwischen 11:30 und 12:05 Uhr entwendete ein unbekannter Täter Bargeld in einem dreistelligen Bereich aus der Kasse eines Lederwarengeschäfts an der Wermingser Straße. Wie er Zugriff auf die geschlossene Kasse erhielt, ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich nutzte der Täter für seinen Diebstahl ein Zeitfenster, in welchem sich die anwesenden Mitarbeiterinnen in Verkaufsgesprächen befanden. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell