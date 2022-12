POL-BO: Unfall auf Parkplatz: Fußgänger (17) schwer verletzt

Bochum (ots) - Am Donnerstag, 15. Dezember, gegen 13.35 Uhr, wurde eine 45-jährige Bochumerin tot durch die Feuerwehr Bochum in ihrer Wohnung in Bochum-Wattenscheid in der Achtermannstraße aufgefunden. Hintergrund des Feuerwehreinsatzes war ein vermuteter medizinischer Notfall. Die Auffindesituation und das ...

mehr