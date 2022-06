Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Geldautomatensprengung am 16.06.22 in Lübeck, Zeugenaufruf

Kiel (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 16.06.2022, sprengten unbekannte Täter um 02:23 Uhr in der SB-Filiale der Deutschen Bank im Oberbüssauer Weg 4 in 23560 Lübeck Moisling einen Geldausgabeautomaten. Nach derzeitiger Kenntnis flüchteten die Täter anschließend in einem dunklen Audi A 6 Kombi über den Moislinger Berg in Richtung Buntekuh.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Lübeck, Pressestelle. Tel: 0451 3711190

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell