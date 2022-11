Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Raub auf Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:30Uhr, betrat ein maskierter Täter einen Kiosk auf der Tinkhofstraße und forderte unter Vorhalt eines großen Messers die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 bis 175cm groß, schlanke Statur, zweifarbige Kapuzenjacke, untere Hälfte in blau, obere Hälfte inklusive Kapuze in beige, dunkelblaue Jogging-/Kargohose, schwarze Sportschuhe, Umhängetasche in pink, größeres Messer, ähnliche eines Dschungelmessers

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell