POL-RE: Raubüberfall in Waltrop - Polizei bittet Augenzeugen um Hilfe zur Aufklärung der Tat

Am Abend des 11. November 2022 gegen 22:00 Uhr kam es in Waltrop auf der Lohbuschstraße zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus Waltrop.

Der Geschädigte ging zu Fuß auf der Lohbuschstraße. Er trug über seiner Oberbekleidung eine Bauchtasche der Firma Adidas quer über die Schulter. Eine männliche Person trat unvermittelt von hinten an ihn heran und ergriff den Riemen seiner Bauchtasche. Zeitgleich kam eine weitere männliche Person von vorne an ihn heran und trat ihm mehrfach unvermittelt gegen den Oberkörper und Kopf. Der Geschädigte übergab nach weiterer Androhung von Gewalt seine Bauchtasche an einen der Täter. In dieser befand sich Bargeld, sein Handy und sein Wohnungsschlüssel. Der Geschädigte erlitt durch die Tat leichte Verletzungen. Einen angebotenen Rettungswagen lehnte er ab. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Marienkirche.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,90 m groß, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke mit glitzerndem Fellkragen, schwarzes Basecap, Kinn-/Oberlippenbart - dieser hat den Geschädigten getreten. 2. Täter: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, korpulent, bekleidet mit einem dunkelgrauen Pullover.

Sollte es Zeugen geben, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0800-2361 111 in Verbindung zu setzen.

