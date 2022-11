Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Datteln: Wohnungseinbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Breddenkampstraße brachen unbekannte Täter am Donnerstag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhaues ein. Die Wohnungen befinden sich im vierten Obergeschoss des Hauses. Die Täter hebelten zwischen 10 Uhr und 11 Uhr die Wohnungstüren auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie entwendeten Kosmetik, Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt. Ein Bewohner des Hauses bemerkte um kurz vor 11 Uhr zwei verdächtige Frauen im Haus. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 20 bis 28 Jahre alt, beide trugen Caritas Jacken, eine hatte lange schwarze Haare, die andere trug ein Kopftuch. Ob die Frauen etwas mit den Einbrüchen zu tun haben, ist noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen.

Datteln

Zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr brachen Unbekannte am Donnerstag in ein Haus an der Straße "Zum Heideweg" ein. Sie schlugen die Verglasung der Terrassentür ein und legten den Hebel um. Mit Bargeld und einer Uhr entkamen sie unerkannt vom Tatort.

Hinwiese nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

