Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Festnahme nach Kupferdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei gegen 13.45 Uhr an der Recklinghäuser Straße zwei Männer (44,50) fest, die im Verdacht stehen Kupferrohre aus einem Haus entwendet zu haben. Sie waren von einer Zeugin dabei beobachtet worden, wie sie sich unberechtigt in einem Nachbarhaus aufhielten. Die Frau informierte sofort die Polizei. Die Beamten trafen die Männer an, als sie sich in Richtung Bahnunterführung entfernten. Sie hatten ein Fahrrad und einen Anhänger dabei. In dem Anhänger befanden sich neben einigen Kupferrohren auch diverse Werkzeuge. Bei einer Nachschau in dem betroffenen Haus, erhärtete sich der Verdacht des schweren Diebstahls. Die Haustür war gewaltsam geöffnet worden und im Hausflur fanden die Beamten weitere Kupferrohre - augenscheinlich zum Abtransport bereit gelegt - vor. Das Fahrrad, der Anhänger und auch die darin befindlichen Gegenstände stellte die Polizei zur Beweissicherung sicher. Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig fest und mit zur Wache genommen. Ein bei dem 44-Jährigen aufgefundenes Taschenmesser sowie ein Schraubendreher beschlagnahmten die Beamten ebenfalls. Die beiden Männer aus Haltern am See erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell