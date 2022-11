Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall am Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Ein 15-Jähriger wurde am Donnerstag (17.20 Uhr), bei einem Unfall am Kreisverkehr Castroper Straße/ Maybachstraße leicht verletzt. Als der Recklinghäuser den Fußgängerüberweg nutzte, stieß er mit einem 77-jährigen Autofahrer - ebenfalls aus Recklinghausen - zusammen, der auf der Castroper Straße in Richtung Innenstad fuhr. Der 15-Jährige querte den Überweg fahrender Weise in Richtung Nordosten. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden von etwa 750 Euro.

