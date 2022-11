POL-RE: Dorsten: Fußgängerin von Auto erfasst

Recklinghausen (ots) - Bottrop Auf der Josef-Albers-Straße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein grauer BMW 320i beschädigt. Der Pkw wurde ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt und weist nun einen Streifschaden in Form von Lackbeschädigungen am vorderen rechten Kotflügel auf. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet ohne ...

