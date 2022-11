Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Auf der Josef-Albers-Straße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein grauer BMW 320i beschädigt. Der Pkw wurde ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt und weist nun einen Streifschaden in Form von Lackbeschädigungen am vorderen rechten Kotflügel auf. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet ohne schadensregulierende Maßnahme einzuleiten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Gladbeck

Ein 28-Jähriger parkte seine graue Mercedes A-Klasse am 17.10.2022 auf einem Hinterhof an der Voßstraße. Dort stand der Pkw drei Wochen und als er am 08.11.2022 zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am und um den linken Außenspiegel fest. Die Schadenssumme beträgt ca. 3500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Ein blauer Audi A6 Avant war am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr auf der Lohstraße geparkt. In dieser Zeit kam es zu einem Unfall, wobei dem Audi eine Delle und ein Lackschaden am hinteren linken Radkasten und an der Tür zugefügt wurde. Der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Castrop-Rauxel

Auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Bahnhofstraße kam es am Mittwoch zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grüner Cupra Formentor wurde linksseitig am Heck beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher ist unerkannt geflüchtet.

Datteln

Am Dienstag gegen 18.00 Uhr parkte eine 44-jährige Dattelnerin ihren silbernen Mini auf dem Parkplatz der Realschule an der Wiesenstraße. Als sie um 19.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Lackkratzer an der Fahrertür und am Kotflügel hinten links fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro.

Dorsten

Ein 30-jähriger aus Dorsten parkte seinen schwarzen Porsche Macan S am Mittwoch (02.11.) gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz am Himmelsberg in Dorsten. Als er eine Woche später (09.11.) zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden an dem Fahrzeug fest. Der Porsche weist Kratzer und Beulen an der vorderen rechten Fahrzeugseite auf. Außerdem sind Plastikteile zerbrochen und die Motorhaube wurde eingedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

