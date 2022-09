POL-HRO: Stele am Doberaner Platz beschmiert- Zeugenaufruf

Rostock (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist es am heutigen Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, auf der L 132 in Rostock gekommen. Dabei wurde eine 80-jährige Frau aus Rostock tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen bog die 80-jährige Fahrerin eines Hyundai vom Parkplatz "Straßenbahnhaltepunkt Südblick" nach rechts in Richtung Sildemow/A20 ab. Etwa 100 Meter nach dem ...

