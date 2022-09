Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Verhalten falsch interpretiert/Pedelecfahrer angefahren

Velen-Ramsdorf (ots)

Unfallzeit: 15.09.2022, 09:05 Uhr;

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Zum Lünsberg/Südring

Leichte Verletzungen hat ein 57 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Velen-Ramsdorf erlitten. Der Borkener war gegen 09.05 Uhr auf dem linksseitigen, für beide Richtungen freigegebenen Radweg der Straße Zum Lünsberg in Richtung Heiden unterwegs, als der Wagen eines 63-jährigen Borkeners kreuzte. Der Autofahrer befuhr ebenfalls die Straße Zum Lünsberg in Richtung Heiden, wollte jedoch nach links in den Südring abbiegen. Ein entgegenkommender Autofahrer, der auch in den Südring abbiegen wollte, hatte gehalten, um den Radfahrer passieren zu lassen. Das interpretierte der 63-Jährige fehl und bog vor dem Wartenden ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Abbiegenden und dem Pedelecfahrer, der in dessen Folge stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

