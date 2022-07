Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrer mit 3,77 Promille in Woldegk gestellt

Woldegk (ots)

Beamte der Polizeistation Woldegk stellten nach einem telefonischen Hinweis am gestrigen 28.07.2022 gegen 13:45 Uhr ein Pkw-Fahrer unter erheblichen Einfluss von Alkohol fest.

Der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde schlafend in seinem PKW auf einem Parkplatz in der Ernst-Thälmann-Straße Woldegk angetroffen. Zeugen meldeten den Fahrer wegen seiner zuvor auffälligen Fahrweise bei den Polizeibeamten in Woldegk. Diese vernahmen während der Kontrolle starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,77 Promille. Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zur Beweissicherung wurde in der weiteren Folge eine Blutprobe durch eine Ärtzin entnommen. Die Kriminalpolizei in Friedland ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

