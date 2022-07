POL-NB: Tatverdächtige nach Raubstraftat in Neubrandenburg gefasst

Neubrandenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Nacht in Röbel einen Pkw des Herstellers Toyota. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug in der Zeit vom 20.07.2022 ,19:00 Uhr bis 21.07.2022, 05:15 Uhr aus der Mirower Straße in 17207 Röbel entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Toyota RAV 4 des Baujahres 2020, an dem die amtlichen Kennzeichen MÜR-U 525 angebracht waren. ...

