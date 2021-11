Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Nachtrag zu: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 im Bereich der Gem. Emstek +++ Verursacher lebensgefährlich verletzt +++ 43-jähriger Fahrer verstirbt im Krankenhaus +++

Delmenhorst (ots)

Emstek. Am Mittwochnachmittag war es gegen 16:07 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg gekommen. Dabei war der 43-jähriger Fahrer eines Transporters zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, wo er seinen schweren Verletzungen inzwischen leider erlag.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5082148

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell