POL-NB: Betrüger erlangen in Neubrandenburg 56.000 EUR durch Schockanruf

Neubrandenburg (ots) - Am 23.07.2022 erlangte die Polizei Kenntnis von einer Raubstraftat in Neubrandenburg. Demnach wurde ein 21-Jähriger Mann syrischer Staatsangehörigkeit gegen 02:00 Uhr des 23.07.2022 in seiner Wohnung in der Hufeisenstraße von fünf männlichen Personen ausgeraubt. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins ...

mehr