Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Wertstoffdiebstahl in Borken

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 14.09.2022, 17:00 Uhr, und 15.09.2022, 07:30 Uhr;

Tatort: Borken, Hansestraße

Schrott im fünfstelligen Eurobereich erbeuteten Unbekannte bei einem Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag in Borken. Mehrere Tonnen Wertstoffe transportierten die Täter ab. Dazu nutzten sie mutmaßlich einen Transporter oder Lkw. Zugang auf das Firmengelände an der Hansestraße verschafften sich die Diebe über ein benachbartes Grundstück. Um die Beute verladen zu können, nutzen die Unbekannten verschiedene auf dem Gelände stehende Arbeitsmaschinen. Diese setzten sie zuvor mittels Gewalt in Gang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell