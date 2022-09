Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit 2,2 Promille im Auto unterwegs

Zeugen aufmerksam

Vreden (ots)

Tatzeit: 14.09.2022, 18:05 Uhr;

Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin haben am Mittwoch Zeugen in Vreden der Polizei gemeldet. An ihrer Wohnanschrift trafen die Beamten die zuvor von den Hinweisgebern beschriebene Frau an. Ein Atemalkoholtestgerät ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,2 Promille hindeutete. Ein Arzt entnahm Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. (db)

