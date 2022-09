Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Drogen im Rucksack über die Grenze

Gronau (ots)

Tatzeit: 14.09.2022, 16:15 Uhr;

Tatort, Gronau, Losserstraße

Zu Fuß schlenderte ein 22-Jähriger am Mittwochnachmittag über die deutsch/niederländische Grenze an der Losserstraße nach Gronau. Als er Polizisten des grenzüberschreitenden Polizeiteams sah, ergriff er die Flucht. Dabei warf er einen Rucksack weg. Wenig später klickten die Handschellen. Der Grund für die Eile des Mannes verbarg sich in der Tasche: Circa 700 Gramm Marihuana sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung fanden die Beamten darin. Es folgte die vorläufige Festnahme. Die Zollfahndung Nordhorn übernahm den Fall. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der mutmaßliche Drogenschmuggler wieder auf freien Fuß gesetzt. Haftgründe lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell