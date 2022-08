POL-SI: PKW-Fahrerin und Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt #polsiwi

Siegen (ots) - Am Dienstagnachmittag (09.08.2022) hat ein 27-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft an der Sandstraße in Siegen randaliert. Er schlug eine 38-jährige Kassiererin, nachdem diese den Mann gebeten hatte, das Geschäft zu verlassen. Einen helfenden Kunden schubste er weg, in Folge dessen der 32-Jährige ebenfalls leicht verletzt wurde. Die hinzugerufenen Polizisten begleiteten den alkoholisierten Mann ...

mehr