POL-PDWO: Streit unter Brüdern löst Polizeieinsatz aus

Worms (ots) - Eine 47 Jahre alte Frau aus Worms stellt am 27.05.2022 gegen 20:30 Uhr ihren grauen PKW am Straßenrand in der Kurfürstenstraße auf Höhe des Anwesens Nummer 9 ab. Als sie am 28.05.22 gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie eine Beschädigung am nun luftleeren, rechten Vorderreifen des Fahrzeugs fest. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten kann eine augenscheinlich mutwillig verursachte Beschädigung an der Reifenflanke festgestellt werden. ...

