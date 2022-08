POL-SI: Einbrecher entwenden mehrere Werkzeuge - #polsiwi

Siegen (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (08.08.2022) sind unbekannte Täter in mehrere Büroräume in der Friedrichstraße in Siegen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort hebelten sie in mehreren Etagen zahlreiche Türen unterschiedlicher Firmen auf. Zur Beute können bislang keine Angaben ...

