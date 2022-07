Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Oberlangen - Drei Pedelecs und zwei E-Scooter entwendet (Überschrift geändert)

Oberlangen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Oberlangen mehrere Pedelecs entwendet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Laurentiusstraße Zugang zu einer Garage und entwendeten zwei E-Scooter und ein Pedelec der Marke "Gazelle". In derselben Nacht und Straße haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage verschafft und zwei Pedelecs der Marke "Gazelle" und "Batavus" entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932-72100 zu melden.

