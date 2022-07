Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mann bei Gartenarbeiten von Hund gebissen

Papenburg (ots)

Gestern gegen 15.50 Uhr kam es in Papenburg in der Straße Splitting links zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein 68-Jähriger bei Gartenarbeiten von einem herrenlosen braunen Hund in die Hand gebissen. Der 68-Jährige kam zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Der Hund bzw. der oder die Besitzer/in konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell