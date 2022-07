Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fassade in Brand geraten

Geeste (ots)

Gestern gegen 14.20 Uhr kam es in Geeste in der Straße Am Rathaus zu einem Brand. Im Zuge von Schweiß/Klebearbeiten am Dachstuhl des Hallenbades fing die Styroporisolierung hinter der Fassade Feuer. Der Schmorbrand konnte durch die Mitarbeiter selbst unter Kontrolle gebracht und durch die Feuerwehr Geeste welche mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war gelöscht werden. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

