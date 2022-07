Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 14. Juli um 17.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Sparkasse in Neuenhaus in der Veldhausener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine circa 70-jährige Fahrzeugführerin touchierte beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten schwarzen 3er-BMW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtet den Unfallhergang. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Opel oder VW gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell