POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Freren (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr beschädigten unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Lünsfelder Straße drei Leitpfosten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 320 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz E-Mail: ...

