POL-EL: Meppen - 28-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Bawinkel (ots) - In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli kam es in Bawinkel in der Kirchstraße zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter beschädigten mit einem Ziegelstein die Fensterscheibe einer Fleischerei. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

