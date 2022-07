Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Absauganlage in Brand geraten

Haselünne (ots)

Gestern gegen 14.33 Uhr kam es in Haselünne in der Straße Am Gleis zu einem Brand. Vermutlich infolge von Schweißarbeiten kam es zu einer Rauchentwicklung einer im Außenbereich des Firmengeländes installierten Absauganlage. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Haselünne und Herzlake waren mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort.

