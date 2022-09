Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung zu "Sperrung nach schwerem Verkehrsunfall - Gronau, Heerweg/An der Eßseite/Gildehauser Damm"

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 48 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch zugezogen. Die Gronauerin war gegen 15:35 Uhr auf dem Radweg entlang des Gildehauser Damm aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau unterwegs. Sie wollte dann an der Kreuzung mit der Straße "An der Eßseite" plötzlich nach links in diese Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen PKW der den Gildehauser Damm aus Richtung Epe kommend in FR Gronau befuhr. Dabei kam es zur Kollision, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 56-jährige PKW-Fahrer aus Gronau blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde der Gildehauser Damm/Heerweg bis um 16:45 Uhr gesperrt. Ein zuvor angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

