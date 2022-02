Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anhänger entwendet - Trickdiebin erbeutet mehrere hundert Euro

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Anhänger entwendet

Ein Fahrzeuganhänger für das Schaustellergewerbe samt den darin befindlichen Waren und Gerätschaften zur Herstellung von Süßwaren wurde zwischen Freitag und Dienstag (21.01. bis 25.01.2022) entwendet. Im Tatzeitraum parkte der Anhänger, an dem die Kennzeichen WN-AW 552 angebracht waren, in der Wilhelm-Maybach-Straße. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Anhängers, der einen Gesamtwert von ca. 16.000 Euro hat, nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Allmersbach im Tal: Trickdiebstahl

Ein 81-jähriger Mann hob am Freitagvormittag auf seiner Bank Geld ab und lief damit in der Backnanger Straße. Bei einem dortigen Spielplatz wurde er gegen 9.30 Uhr von einer ca. 30-jährigen Frau angesprochen, die gemeinnützig für taubstumme Menschen Geld sammeln würde. Der gutgläubige Senior entnahm aus seiner Geldbörse 5 Euro und spendete diese. Bei diesem Vorgang hat die fremde Frau unbemerkt in die Geldbörse des Seniors gegriffen und daraus mehrere hundert Euro entwendet. Der Diebstahl wurde erst später zu Hause von dem Geschädigten bemerkt. Von der Diebin liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 30 Jahre, 170 groß, dunkle Haare, sprach gebrochen Deutsch und war mit einer beigen Jacke bekleidet. Möglicherweise wurden am Freitagvormittag noch weitere Personen von dieser unbekannten Person angesprochen, die nun möglicherweise weitere sachdienliche Hinweise geben könnten, die von der Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/235260 erbeten werden.

