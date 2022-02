Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ladendetektiv verfolgt Dieb - Defekt an Heizung löst Brandalarm aus - Flüchtlinge auf LKW entdeckt - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Roller kollidiert mit PKW

Am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 36-jährige mit ihrem BMW die Bürgermeister-Bosch-Straße in Richtung Aalen. Als sie auf Höhe der Blumenstraße abbremste um einen PKW einbiegen zu lassen, deutete dies ein nachfolgender 15-jähriger Roller-Fahrer falsch und fuhr auf den BMW auf. Im weiteren Verlauf stürzte der Roller Fahrer, blieb jedoch unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Wasseralfingen: Radfahrer übersieht Joggerin

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend eine 17-jährige Joggerin in einer Linkskurve auf der Hüttlinger Straße übersehen. Der 53-Jährige befuhr gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrrad den Rad- und Fußgängerweg von Wasseralfingen nach Hüttlingen. In einer dortigen Linkskurve, auf Höhe der Hofwiesenstraße, übersah er die dunkel gekleidete Joggerin und stieß mit dieser zusammen. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

Jagstzell: Von Fahrbahn abgekommen

Gegen 17:00 Uhr befuhr am Montag ein 39-jähriger Renault-Fahrer die Rechberger Straße. Aufgrund Unachtsamkeit kam er von der Fahrbahn ab und touchierte im weiteren Verlauf ein Holzkreuz, welches sich neben dem Fahrbahnrand befand. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2000 Euro.

Wört: Flüchtlinge beim Entladen auf LKW entdeckt

Am Mittwochmittag, gegen 13:45 Uhr, meldete ein Lagerist, beim Entladen eines LKW auf einem Firmengelände in der Amperestraße, fünf blinde Passagiere im Laderaum eines Sattelaufliegers. Die jungen Männer hatten vermutlich bereits im Ausland die Plombe des Aufliegers geöffnet und sind dadurch auf die Ladefläche gelangt. Hier reisten sie unerlaubter Weise nach Deutschland ein. Bei den Männern auf der Ladefläche handelt es sich offensichtlich um Flüchtlinge aus Afghanistan. Die drei Erwachsenen und zwei Jugendlichen wurden in entsprechenden Aufnahmeeinrichtungen untergebracht.

Schwäbisch Gmünd: Ladendetektiv verfolgt Dieb

Am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr kam es in einem Discounter in der Weißensteiner Straße zu einem Ladendiebstahl, welcher durch den anwesenden Ladendetektiv beobachtet wurde. Nachdem der Dieb aus dem Laden flüchtete, wurde er durch den Detektiv in grobe Richtung Waldstetten zu Fuß verfolgt. In einer abgelegenen Gasse traf dieser dann auf zwei weitere Männer, die beide aggressiv auf ihn zugingen. Einer der Männer habe ihn dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Dieb gemeinsam mit den beiden Männern. Die drei Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Alle drei Männer, die zwischen 25 und 30 Jahre alt waren, hätten einen leichten russischen Akzent. Sie hatten jeweils kurze, dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Der Dieb habe eine schlanke Statur und schmale, glattgezupfte Augenbrauen. Er trug eine dunkle Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Mann, der mit der Faust zugeschlagen habe, war größer und breiter gebaut. Dieser habe eine grüne Bomberjacke der Marke "Alpha Industries" getragen. Zur dritten Person ist nur bekannt, dass dieser eine schlanke Statur hatte. Hinweise auf die Personen erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 / 3580

Schwäbisch Gmünd: Defekt an Heizung löst Brandalarm aus

Am Donnerstag gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr sowie die Polizei zu einem Brandmeldealarm in den Haselbacher Weg gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund eines Defekt an der Heizung Qualm und Rauch austrat. Zusammen mit dem anwesenden Hausmeister konnte der Defekt behoben werden. Anschließend wurde das Gebäude durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, noch gelüftet. Ein Schaden entstand nicht. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

