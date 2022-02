Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheunenbrand, Unfälle und Trunkenheitsfahrt mit Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Crailsheim: Fehler beim Wenden

Eine 30 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte am Donnerstag kurz vor 15:00 Uhr mit ihrem PKW an der Ecke Wilhelm-Frank-Straße und Michael-Rauck-Straße wenden. Als sie hierfür in die Wilhelm-Frank-Straße rangierte, übersah sie einen hinter ihrem PW vorbeifahrenden Mercedes einer 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: LKW verliert Kantholz

Am Donnerstag kurz vor 11:00 Uhr befuhren zwei LKW hintereinander die B19 in Fahrtrichtung Aalen. Kurz hinter Sulzbach-Laufen verlor der bislang unbekannte vorausfahrende Trucker aus seinem Anhänger ein ca. ein Meter langes Kantholz, welches den nachfolgenden MAN-LKW eines 54-Jährigen beschädigte. An dem LKW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der bislang unbekannte LKW-Fahrer, welcher das Kantholz verlor, setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise auf den bislang unbekannten LKW-Fahrer unter Telefon 07971 9509-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Supermarktparkplatz in der Raiffeisenstraße geparkten PKW der Marke Opel. Dabei entstanden rund 500 Euro an dem Opel.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Trunkenheitsfahrt- Zeugen und Geschädigte gesucht

Eine Zeugin meldete am Donnerstagabend kurz vor 21:00 Uhr, dass ihr ein VW Passat aufgefallen wäre, welcher in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Zunächst befuhr der VW-Fahrer die 1060 aus Richtung Schwäbisch Hall-Dörrenzimmern kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Zuvor war er von Schwäbisch Hall-Dörrenzimmern aus nach rechts in die L 1060 eingebogen. Auf Höhe von Schwäbisch Hall-Sulzdorf bog der Beschuldigte nach rechts in die Hauptstraße ab. Gleich darauf lenkte er seinen Pkw abermals nach rechts in die Straße Blätteräcker. Hier hielt der Fahrer seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand an. Die Zeugin, welche dem PKW auf der gesamten Strecke gefolgt war, stellte ihren PKW vor den Passat und verständigte die Polizei. Bei dem 44-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkohol von fast 2 Promille gemessen. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Da der 44-Jährige auf seiner Fahrt mehrfacht auf die Gegenfahrbahn kam, sucht die Polizei Schwäbisch Hall nun Zeugen und eventuell Geschädigte unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: PKW fährt über Mittelinsel im Kreisverkehr

15.000 Euro Sachschaden entstanden am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht, als ein 39-jähriger Audi-Fahrer am Kreisverkehr Daimlerstraße und Steinbeisweg aus der Daimlerstraße direkt über die Mittelinsel fuhr. Offenbar hatte der ortsunkundige Fahrer nach eigenen Angaben während der Fahrt seinen Bordcomputer bedient und die Mittelinsel zu spät erkannt und letztlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Bei dem Unfall wurde der Unterboden des PKW stark beschädigt. Sämtliche Betriebsstoffe liefen aus. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Hoher Sachschaden nach Wildwechsel

Rund 80.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag gegen 21:45 Uhr als eine 29-jährige Jeep-Fahrerin befährt die Tüngentaler Straße aus Richtung Schulzentrum Ost befuhr. Etwa 70 Meter vor der Einmündung zur Ostumfahrung querte offenbar eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Die Fahrerin wich den Schwarzkitteln aus, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, bevor sie im Einmündungsbereich in die Böschung fuhr und dort zum Stehen kam.

Vellberg: Scheunenbrand

Am Donnerstagnacht gegen 22:30 Uhr kam es aus zum Brand einer Scheune in der Dorfstraße. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich ein Feuer, dass sich auf die gesamte Scheune ausbreitete. Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und 64 Personen im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Das Gebäude musste infolge der Brandschäden eingerissen werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der durch die Flammen entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht genauer beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

