POL-BOR: Gronau - Erstmeldung: Sperrung nach schwerem Verkehrsunfall - Gronau, Heerweg/An der Eßseite/Gildehauser Damm

Gescher (ots) - Tatzeit: 14.09.2022, zwischen 00:00 Uhr, und 07:20 Uhr; Tatort: Gescher, Vogtstraße bzw. Feldstraße Ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in Gescher entwendet. Um an das Zweirad zu gelangen, hebelten die Täter eine Garagentür auf. Zu dem Geschehen an der Vogtstraße kam es am Mittwoch zwischen 00.00 und 07.30 Uhr. Unweit dieses Tatortes ...

