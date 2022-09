Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Kollision auf Kreuzung

Heiden (ots)

Unfallzeit: 14.09.2022, 15:30 Uhr;

Unfallort: Heiden, Ramsdorfer Straße / Römerstraße

Zwei Leichtverletzte sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Heiden. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin aus Borken wollte gegen 15.30 Uhr die Ramsdorfer Straße von der Römerstraße kommend queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 18-Jährigen. Der Heidener hatte die Ramsdorfer Straße aus Heiden kommend in Richtung Ramsdorf befahren. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in Krankenhäuser. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell