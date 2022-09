Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Abbiegen mit Auto kollidiert

Gronau (ots)

Unfallzeit: 14.09.2022, 13:30 Uhr;

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch eine 48 Jahre alte Gronauerin zugezogen. Die Motorrollerfahrerin war von der Schildkampstraße nach rechts auf die Gildehauser Straße abgebogen und hatte dabei einen zu großen Bogen gefahren. Es kam zur Kollision zwischen dem Zweirad und dem Wagen eines 25-Jährigen. Der Autofahrer aus Gronau hatte die Gildehauser Straße in Richtung Eper Straße befahren. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell