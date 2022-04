Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach versuchtem Raub am Garather Forst - Erfolgreiche Ermittlungs- und Fahndungsarbeit - 15-Jähriger in Untersuchungshaft - Weitere Tatverdächtige ermittelt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Seit letzter Woche befindet sich ein 15-Jähriger aus Hilden in Untersuchungshaft. Er wird beschuldigt, maßgeblich an dem Raubgeschehen am Garather Forst beteiligt gewesen zu sein. Der 15-Jährige ist bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Außerdem wird gegen ihn wegen einer Raubstraftat im Bereich Hilden ermittelt. Der Tatverdacht in Zusammenhang mit dem Düsseldorfer Fall richtet sich auch gegen zwei weitere 16 und 18 Jahre alte Jugendliche bzw. Heranwachsende. Sie befinden sich wegen fehlender Haftgründe auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen sie laufen weiter.

Nach dem Überfall auf die Spaziergängerin verdichteten sich die Hinweise auf eine Gruppe bekannter Jugendlicher aus Hilden. Der Tatverdacht erhärtete sich derart, dass ein entsprechender Haftbefehl erwirkt werden konnte. Bei den Anschlussmaßnahmen wurden Beweismittel (u.a. die Flex) gefunden. Die Polizei prüft derzeit, inwieweit die Beschuldigten für weitere Straftaten in Frage kommen.

