POL-D: Stadtmitte - 23-Jähriger auf offener Straße brutal überfallen - Polizei sucht dringend Zeugen

Montag, 18. April 2022, 2:45 Uhr

Sechs bislang unbekannte Täter überfielen Montag Nacht einen 23-Jährigen auf seinem Weg nach Hause und entwendete dessen Geldbörse und Telefon. Der Haupttäter schubste den Mann von hinten zu Boden, anschließend trat das Sextett auf den wehrlosen Düsseldorfer ein.

Der Düsseldorfer befand sich zum Tatzeitpunkt auf der linken Seite der Straße Am Wehrhahn. In Höhe der Schützenstraße wurde der 23-Jährige plötzlich von hinten umgestoßen und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Das räuberische Sextett trat sofort auf ihn ein. In seiner Verzweiflung warf der Überfallene seine Geldbörse von sich weg. Ein weiterer Täter griff gleichzeitig in seine Hosentasche und entwendete dessen Smartphone. Als sich ein Auto der Szenerie näherte, ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete in Richtung Hofgarten. Der Geschädigte beschreibt den Haupttäter als circa 20-25 Jahre alt und 1,80 bis 185 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint. Er trug eine helle Jeans mit Löchern an den Knien. Einer der Mittäter, der auf ihn eintrat, trug weiße Turnschuhe der Marke "Nike" mit gefederten Sohlen. Dessen Socken waren in einem auffälligen Neongelb. Die Polizei fragt nun: "Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität oder den Aufenthaltsort der Täter machen?" In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch einen Taxifahrer, den der Geschädigte um Hilfe bat, der als möglicher Zeuge infrage kommt.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0211 870 0.

