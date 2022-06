Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in Wohnung und Autoaufbrüche +++

Oldenburg (ots)

++ Einbruch in Wohnung - Schmuck und Bargeld entwendet ++

Schmuck im Wert von über 4000 Euro war die Beute von unbekannten Dieben, die am Mittwochnachmittag in eine Erdgeschosswohnung an der Bremer Straße eingestiegen sind. In der Zeit zwischen 17.10 und 18.30 Uhr hatten die Täter auf der Rückseite des Hauses zunächst eine Terrassentür aufgehebelt. Von dort gelangten sie in das Wohnzimmer und durchwühlten anschließend die Wohnung nach Wertsachen. Neben dem Schmuck ließen die Diebe noch Bargeld mitgehen. Durch die Terrassentür flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. (692179)

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegen.

++ Zwei Autoaufbrüche ++

In der Nacht von Dienstag, dem 31.05.2022, auf Donnerstag, den 01.06.2022, wurden in Oldenburg insgesamt zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen in der Rheinstraße (687430) die Heckscheibe eines Smart ein und entwendeten etwas Münzgeld. Im Bürgerbuschweg schlugen die Unbekannten die Heckscheibe eines Nissan Pixo (687310) ein, erlangten jedoch kein Diebesgut.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell