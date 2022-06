Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: illegale Entsorgung von Altreifen++

Oldenburg (ots)

Am 28.05.2022 wurde der Polizei gegen 08.00 Uhr durch einen Zeugen gemeldet, dass dieser am Vortag, den 27.05.2022 gegen 17.00 Uhr, festgestellt hat, dass es in Edewecht, auf der Höhe Alten Kamp, ca. 150 Meter vor der Einmündung zum Jückenweg, zu einer illegalen Müllentsorgung gekommen ist. In dem benannten Bereich wurden innerhalb eines noch nicht abschließend bestimmten Zeitraumes eine Vielzahl von Altreifen entsorgt. Die Reifen, ca. 60 Stück, wurden hierbei durch eine unbekannte Täterschaft im Graben abgelagert. Wer Hinweise zu den Verursachern, auch etwaig wahrgenommenen verdächtigen Fahrzeugen mit geladenen Altreifen, geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 melden.

