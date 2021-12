Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Zwei Einbrüche; Tatzusammenhang wird geprüft; Zeugen gesucht

Dielheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Verkaufshütte für regionale Produkte in der Meckesheimer Straße im Ortsteil Unterhof ein.

Mit einer Mistgabel, die er neben der Hütte vorfand, brach der Täter die Verriegelung auf und entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen neun Flaschen Wein und eine Flasche Himbeergeist. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern.

In derselben Nacht brach ein unbekannter Täter in den Ausstellungsraum eines Küchengeschäfts im Ortsteil Oberhof ein. Dort wurde der Büroraum durchwühlt und mehrere Bankunterlagen sowie Scheckkarten entwendet.

Zudem überschüttete der Täter den Schreibtisch mit Wein -möglicherweise aus dem Einbruch in die Verkaufshütte-, um möglicherweise eventuelle Spuren zu zerstören.

Ob ein Zusammenhang beider Taten bestehen könnte, wird geprüft.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell