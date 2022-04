POL-EU: Hauseigentümer überrascht Einbrecher

Euskirchen (ots) - Mittwochmorgen (9 Uhr) bemerkte der Eigentümer eines Kleinlasters den Einbruch in sein Fahrzeug. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht die Heckscheibe des Fahrzeuges auf der Eupener Straße eingeschlagen und von der Ladefläche Werkzeuge in einem Wert im oberen vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

