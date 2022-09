Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim

Verletzung bei Arbeitsunfall

Am Dienstag erlitt ein Mann in Heidenheim beim Arbeiten an einer Kreissäge Verletzungen an einem Finger.

Ulm

Ein 63-Jähriger arbeite gegen 9.30 Uhr in der Aufhausener Straße an einem Werkstück. Er arbeitete mit dem schmalen Holz ohne Schiebeholz an einer Formatkreissäge. Dabei schätzte er wohl den Abstand zum Sägeblatt falsch ein. Die Säge schnitt ihm die Fingerkuppe des linken Daumens ab. Kollegen kümmerten sich um den Verletzten, bis Rettungskräfte bei ihm waren. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise dafür vor, dass Mängel an der Säge bestanden. Die Sicherheitseinrichtungen am Gerät waren vorhanden.

