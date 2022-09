Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen

Kurve geschnitten

Bei Riedlingen streifte am Dienstag ein Mann in einem Sattelzug einen Entgegenkommenden.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr fuhr ein 65-Jähriger in Zwiefaltendorf in der Von-Speth-Straße mit einem Sattelzug in Richtung Datthausen. Auf der Strecke kam er wohl in einer Kurve auf die linke Fahrspur. Ein 25-Jähriger kam ihm in einem BMW entgegenkam. Der Sattelzug streifte deshalb den BMW vorne links. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun, warum es zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden auf 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei warnt davor, Kurven zu schneiden und die eigene Spur zu verlassen. Auch bei vermeintlich freien Straßen drohen Gefahren. Deshalb fordert die Straßenverkehrsordnung, möglichst weit rechts zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

