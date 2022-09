Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Untauglicher Motorraddiebstahl

Beschädigt ließ der Unbekannte das Motorrad die vergangenen Tage in Ulm zurück.

Ulm (ots)

Das Suzuki Motorrad stand in der Wörthstraße. Ein Unbekannter nahm das Motorrad mit und schob es wohl zu einer in der Nähe befindlichen Schule. Dort montierte er eine Abdeckung ab und brach das Zündschloss auf. Im Anschluss versuchte er das Motorrad kurz zuschließen. Das gelang ihm nicht. Das beschädigte Motorrad ließ er zurück. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

+++++++ 1770464

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell