Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tatverdächtige nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten vorläufig festgenommen

Hildesheim (ots)

SIBBESSE - (jpm) In der Nacht zu Montag, 15.08.2022, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Straße Krugkamp in Sellenstedt zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Der Polizei gelang es kurz darauf, zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Ein dritter Mann ist flüchtig.

Bisherigen Ermittlungen zufolge ging bei der Polizei ein Anwohnerhinweis ein, wonach drei Personen den betroffenen Automaten aufgebrochen hätten und geflüchtet seien. Mehrere Streifenwagen rückten anschließend umgehend in Richtung Sellenstedt aus. Am Einsatzort wurde ein gewaltsam geöffneter Zigarettenautomat festgestellt, in dem sich auch noch Zigarettenschachteln befanden. Im Nahbereich lag eine Tüte mit drei Zigarettenschachteln darin.

Im Rahmen einer Fahndung konnten in der Feldmark zwischen Sellenstedt und Grafelde zwei 26 und 30 Jahre alte tatverdächtige Männer aus Bad Grund und Bramsche, die auf einem Acker lagen, gestellt werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

