POL-HI: Herbeiführen einer Brandgefahr in Holle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Montag, 08.08.2022, bis Sonntag, 14.08.2022, eine Grabstelle auf dem Friedhof in der Giesener Straße. Der unbekannte Täter kürzte drei auf dem Grab befindliche Efeupflanzen bis auf die Wurzeln herunter. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in ...

