Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Reh in Not

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - Am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde durch eine Fußgängerin ein Reh gemeldet, welches sich in einer Fußgängerbrücke über den Kupferstrang verfangen habe. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden die Meldung bestätigt, dass Tier hing im Beckenbereich zwischen zwei senkrechten Streben im Brückengeländer einer Brücke fest, die in der Verlängerung der Phoenixallee in Richtung Schusterbleek führt. Die hinzugezogenen Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Hildesheim konnten das Tier anschließend scheinbar unverletzt mit einem Spreizer befreien.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell