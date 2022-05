POL-MA: Helmstadt - Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus - Pressemitteilung Nr. 1

Waibstadt (ots) - Der seit Donnerstagvormittag vermisste 48-jährige Orhan D. aus Waibstadt wurde am Samstagnachmittag wohlbehalten in Karlsruhe aufgegriffen. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Familie überstellt, so dass die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen werden kann. Medienvertreter werden ...

