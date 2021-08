Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Brand eines Mehrfamilienhauses

Marburg-Biedenkopf (ots)

Aufgrund des Brandes in einem siebenstöckigen Wohngebäude kam es am Freitag (06.08.2021) ab etwa 14.15 Uhr zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und Polizei Am Richtsberg.

Am frühen Nachmittag war in einer Wohnung im obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses, in welchem derzeit 71 Personen gemeldet sind, ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute hatten dieses zeitnah unter Kontrolle bringen können. Soweit bisher bekannt gab es keine Verletzten. Die Polizei hatte Teile der Fahrbahn zeitweise sperren- und den Verkehr über Nebenstraßen umleiten müssen.

Warum es zu dem Brand kommen konnte, ermitteln nun Spezialisten der Marburger Kriminalpolizei. Zwei Wohnungen sind momentan nicht bewohnbar.

